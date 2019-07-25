Операторы мобильной связи в Азербайджане за 6 месяцев заработали более 420 млн манатов

25 июля 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года предприятия информации и связи в Азербайджане оказали услуги на 999,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend.

72,1 процента услуг были оказаны населению.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость информационных услуг и услуг связи увеличилась на 15,8 процента. 82,5 процента доходов этой сферы пришлись на долю негосударственного сектора.

42,2 процента, или 421,5 миллиона манатов из этой прибыли пришлись на мобильную связь.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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