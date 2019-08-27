Доход мобильных операторов Азербайджана с начала года вырос на более чем 40%

БАКУ /Trend/ - С января по июль 2019 года организации информации и связи Азербайджана оказали услуги на 1 млрд 196,4 млн манатов, 72,2% из которых - населению, сообщает во вторник Trend.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость информационных услуг и услуг связи выросла на 16,9% в реальном выражении. 82,8% дохода, полученного в этой сфере, пришлись на долю негосударственного сектора.

41,5% дохода, или 497 млн манатов, полученных в этой сфере, пришлись на мобильную телефонную связь.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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