Азербайджанская молодежь получит возможность участия на STARTUP Day в Эстонии

7 сентября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Срок подачи заявок на участие в третьем Республиканском конкурсе инноваций в Азербайджане продлен до седьмого октября, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Желающие участвовать в конкурсе должны представить свои инновационные идеи и проекты, охватывающие различные отрасли до указанной даты. Подача заявок осуществляется на платформе İdeya Bankı. Более подробную информацию можно получить на сайте.

Отметим, что за первое место предназначен приз в размере 5 000 манатов, за второе – 3 000 манатов и за третье – 2 000 манатов.

Также победители получат возможность участия на программе STARTUP Day, который состоится в Эстонии 29-31 января 2020 года.

Организаторами конкурса являются министерство экономики и представительство ООН в Азербайджане.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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