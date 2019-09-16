Сегодня в Азербайджане не будут работать ТВ и радио каналы

16 сентября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в эфирном пространстве Азербайджана проводится комплексная профилактика, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке.

Отметим, что профилактические работы осуществляются согласно ранее утвержденному расписанию, и в 2019 году проведение таких работ предусмотрено четыре раза.

Первые комплексные профилактические работы были проведены четвертого марта и 10 июня. Очередная комплексная профилактика состоится 16-го сентября, и далее девятого декабря.

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