Азербайджан участвует в технологическом фестивале в Турции

20 сентября 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная команда Азербайджана участвует в технологическом фестивале в Турции TEKNOFEST, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Азербайджан на фестивале представляют победители учебного проекта «Я - пилот» и Олимпиады дронов, проведенных в 2019 году - Омар Гаджигасанлы, Салех Гулузаде, Эльдар Мустафаев, а также преподаватель Академии робототехники и инженерии Азербайджана (AREA) Турал Сулейманов.

Фестиваль TEKNOFEST проходит в Аэропорту Ататюрка. Прогнозируется, что мероприятие посетит один миллион человек.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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