Посредством спутника Azerspace-1 приступили к трансляции новые телеканалы

7 октября 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» подписал соглашение о вещании грузинских телеканалов Mtavari Axri, Music Box и российского "ИЛЛИ ТВ", сообщает Trend со ссылкой на оператора.

Согласно соглашению, с октября телеканалы транслируются через спутник Azerspace-1 на частоте 11095/H/30000.

Указанные телеканалы транслируют социальные, экономические, аналитические, спортивные, музыкальные и развлекательные программы на грузинском и русском языках.

ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги в телекоммуникационной сфере и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входит расширение охвата и спектра услуг. В его ведении находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

Спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В 2018 году оператор вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник Azerspace-2, расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОАО «Азеркосмос» увеличит уставный капитал
Финансы 1 октября 17:00
За семь месяцев спутник “Azerspace-2" принес Азербайджану доход в $14,1 млн
ИКТ 26 сентября 11:34
МИД Азербайджана: Вырублена лесная полоса вокруг "Исабулагы" (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 20:45
"Азеркосмос" выручил 21,2 миллиона долларов за первое полугодие
Экономика 23 июля 14:54
Опубликованы показатели ненефтяного экспорта Азербайджана
ИКТ 28 июня 20:43
За 5 месяцев Азербайджан заработал на спутниках более 16 млн долларов
ИКТ 28 июня 18:52
Лента новостей
Азербайджанское ЗАО «Туристический центр Шахдаг» заключило контракт на создание веб-сайта
ИКТ 11:37
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Политика 11:35
Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии – МИД
Турция 11:31
На Лондонской фондовой бирже было продано более 270 тыс. акций АО «Банк Грузии»
Финансы 11:25
В Баку презентована книга, изданная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО)
Общество 11:25
Узбекистан планирует обновить парк пассажирских вагонов на 80% к 2025
Бизнес 11:22
Президент Ильхам Алиев принял генсека Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 11:21
Производитель сухофруктов в Азербайджане планирует увеличить объемы производства в целях экспорта
Бизнес 11:19
В Казахстане отмечен рост пассажироперевозок
Бизнес 11:14