В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)

10 октября 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку на участке (100-150 метров) по улице Пушкина начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По словам руководителя пресс-службы БТА, данный участок дороги является пилотным и пройдет повторную проверку. И только после этого к проекту семикилометровый велосипедной дорожки подключат центральные улицы и проспекты Баку.

«Сюда войдут проспект Бюлюбюля, а также другие улицы в направлении Приморского национального парка», - добавил Агаев.

Руководитель пресс-службы отметил, что планируется создать специальные парковки для велосипедистов. В настоящее время такая остановка создана ​​в транспортном обменном центре "Кероглу".

«Основной целью данного начинания является использование велосипедов в качестве транспортного средства», - добавил Агаев.

Как отметил руководитель пресс-службы, это важно для предотвращения транспортной плотности в Баку. Также этот шаг направлен на улучшение экологической ситуации в столице.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
  • В Баку начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки (ФОТО)
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