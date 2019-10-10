Пополнить баланс Bakı Kart онлайн можно будет с первой половины 2020 года

10 октября 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С первой половины будущего года баланс Вakı Kart можно будет пополнять онлайн. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По словам главы пресс-службы, завершаются работы по переводу автобусов на карточную систему.

"К концу года все автобусы Баку перейдут на карточную систему оплаты", - сказал Агаев.

Как отметил глава пресс-службы, на данный момент в столице в 503 автобусах работает карточная система оплаты, однако у остальных такой системы нет: «Главная причина задержки данного процесса связана с обновлением устаревших транспортных средств. То есть, нет смысла устанавливать в устаревших автобусах карточную систему».

Агаев также отметил, что правительство ведет работы по обновлению транспортных парков.

«До конца ноября в столицу будут доставлены 300 новых автобусов, 210 из которых уже ввезены в Баку», - добавил глава пресс-службы.

По словам Агаева, данные автобусы будут введены в эксплуатацию до конца года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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