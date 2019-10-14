В Азербайджане пройдет Неделя инноваций (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 18-24 октября пройдет InnoWeek (Неделя инноваций), сообщает Trend.

В рамках проекта, пройдут конференции, форумы и выставки, отражающие последние новшества в сфере высоких технологий и инноваций.

В рамках Недели инноваций 18 октября состоится финал проекта "I2B – От идеи к бизнесу", на котором будут определены победители 2019 года. 19 октября в рамках проекта Robopark будет организована выставка Roboday.

21-22 октября пройдет 2-й Бакинский форум по электронной коммерции (BEF - 2019), посвященный различным направлениям электронной коммерции.

В ходе форума пройдет круглый стол на тему "Политический взгляд на инновационную экосистему".

23 октября пройдет Euroasia İnnovation Day, который будет организован совместно с Huawei. На церемонии İnnovation Awards Gala будут объявлены победители в номинациях "Стартап года", "Инфлюэнсер года", "Инновационное мероприятие года", "Инновационный проект года", "Представитель инновационной экосистемы года".

24 октября будет организована платформа Kaspersky Security Day.

Проект организован министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева, а также с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, Молодежным фондом Азербайджана, Агентством инноваций, Программой развития ООН, компаниями Azercell и Microsoft.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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