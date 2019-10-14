Azercell встретился со студентами региональных высших учебных заведений (ФОТО)

Azercell Telekom постоянно оказывающий поддержку подготовке конкурентоспособных кадров в стране, успешно продолжает свою деятельность в этом направлении. На этот раз сотрудники Azercell посетили все региональные высшие учебные заведения страны, чтобы создать всем студентам одинаковые условия для участия в Программе Студенческой Стипендии, которая была объявлена 16 сентября. Специалисты Департамента Управления Человеческим Капиталом компании Azercell предоставили подробную информацию о существующих тенденциях и направлениях на рынке труда, Программе Студенческой Стипендии и возможностях построения карьеры в компании, встретившись со студентами в таких городах, как Гянджа, Нахичевань, Мингячевир и Ленкяран. В ходе встречи они также ответили на многочисленные вопросы студентов об условиях участия в программе, этапах отбора и правилах регистрации.

Отметим, что в рамках Программы Студенческой Стипендии, объявленной на 2020 год, студенты последних двух курсов будут оцениваться на основе академических знаний, мировоззрения, интереса к науке, образованию и других критериев. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года, победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучательных программах и пройти курс стажировки.

Отметим, что прием заявок на участие в Программе Студенческой Стипендии Azercell на 2020 год уже открыт, и крайний срок приема заявок - 16 октября. Для участия в Программе Стипендии, необходимо отправить заполненную электронную анкету, скан-версию студенческого билета и Академической справки (транскрипт) на адрес электронной почты Telebe@azercell.com.

Не упусти возможность получить звание стипендиата Azercell в новом учебном году!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/bursary2020/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.