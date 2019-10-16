Азербайджанское общество окончательно и бесповоротно станет частью интернета — эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское общество окончательно и бесповоротно станет частью интернета.

Об этом сказал Trend эксперт в сфере IT, исполнительный директор Консорциума экспорта инноваций Азербайджана Фарид Кязимов.

Отвечая на вопрос об изменениях, к которым приведет полный переход к волоконно-оптическому сервису (Fiber Optic), эксперт сказал, что рост скорости усилит и без того необратимый процесс «виртуализации» общества.

«Мы окончательно и бесповоротно станем частью интернета, в частности, все наши коммуникации будут осуществляться посредством интернета», - добавил Кязимов.

Эксперт отметил, что в Баку уже наблюдается данный процесс. Однако в регионах существует проблема скорости интернета, которая будет решена в ожидаемый отрезок времени.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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