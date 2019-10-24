Nar приступила к проекту "Canlı Kitab"

24 октября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Nar, всегда поддерживающая социальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями, дала старт проекту "Canlı Kitab" в сотрудничестве с “Radio Antenn” 101 FM.

В рамках проекта известные актеры и чтецы озвучат избранные произведения мировой и азербайджанской литературы, которые будут записаны на специальные внешние носители. В то же время, эти произведения будут транслироваться в эфире “Radio Antenn” 101 FM.

Основная задача проекта - сделать доступной для всех информацию о жизни и произведениях ведущих представителей мировой и азербайджанской литературы, представляя примеры избранных литературных произведений.

Одной из основных причин поддержки данного проекта явилось ограниченное количество аудио-контента на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. После завершения проекта планируется раздача флеш-карт со всеми аудиозаписями людям, которым трудно читать книги.
Тем самым, будет заложена основа аудио библиотеки для людей с нарушением зрения.
Отметим, что программа транслируется в эфире радиостанции "Radio Antenn" 101 FM пять дней в неделю, с 10:00 до 12:00.

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