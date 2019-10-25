Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)

25 октября 2019 16:02 (UTC+04:00)

Программа “Azerbaijan Digital HUB”, реализуемая компанией “AzerTelecom”- магистральным интернет провайдером, соединяющим Азербайджан с международной интернет сетью была представлена во время мероприятия “Eurasia Innovation Day”, прошедшего в рамках Недели инноваций - “InnoWeek” в Центре Гейдара Алиева.

Так, в рамках “Eurasia İnnovation Day” во время панели “Инновация и Технология” состоявшей 23 октября, советник по стратегии в компании “AzerTelecom”, Азер Байрамов выступил с докладом на тему “Made in Azerbaijan: Инновации и Технологии”. Азер Байрамов рассказал о работе проводимой для признания Азербайджана, как инновационного и технологического центров в мире. В особенности, он предоставил обширную информацию о программе “Azərbaijan Digital HUB” проводимой компанией “AzerTelecom”. Было отмечено, что реализация крупных инфраструктурных проектов в рамках программы превратят страну в цифровой центр для стран СНГ, Кавказа, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и близлежащих регионов и будет играть значимую роль в удовлетворении спроса этих регионов в интернет услугах и контенте. Программа внесет свой вклад в экспорт инноваций и цифровых услуг под брендом “Made in Azerbaijan” в соседние регионы и в целом послужит развитию сектора ИКТ, а также внесет свой вклад в создание цифровой экосистемы.

Стоит отметить, что представитель компании “AzerTelecom” также принял участие в качестве модератора на 2-ом Бакинском форуме по электронной коммерции (BEF – 2019), прошедшего в рамках “InnoWeek”. Сессия, состоявшая 21 октября в рамках форума на тему “Новые технологические тренды в электронной торговле: перспективы и риски” прошла под модераторством Азера Байрамова. Во время сессии были проведены дискуссии на такие темы как: кибербезопасность, электронная подпись, искусственный интеллект, робототехника и блокчейн.

Отметим, что мероприятие “Eurasia İnnovation Day” было проведено при совместной организации Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий и компании “Huawei”. В целом, Неделя инноваций - “InnoWeek” состоялась с 18 по 24 октября. В рамках проекта, реализуемого МТСВТ совместно с Центром Гейдара Алиева, прошли конференции, форумы и выставки, отражающие последние новшества в сфере высоких технологий и инноваций.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
  • Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day” (ФОТО)
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