Японские компании интересуются азербайджанскими стартапами

БАКУ/Trend/ - Первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Шиничи Хонда и атташе по экономическим вопросам Акира Санно посетили Агентство по инновациям, сообщает Trend.
В ходе встречи председатель правления Агентства Турал Керимли проинформировал гостей о состоянии инноваций и высоких технологий в Азербайджане, а также рассказал об инвестиционных возможностях в стране.
Шиничи Хонда подчеркнул готовность японских компаний обсудить сотрудничество с Азербайджаном.
На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами и инвестиционные возможности в Азербайджане.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @kamala_mammadli
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