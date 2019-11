Узбекистан запустил проект One Million Uzbek Coders

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов дал старт проекту "One Million Uzbek Coders" по подготовке миллиона отечественных программистов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

В Университете Инха в Ташкенте стартовал масштабный проект "One Million Uzbek Coders" (Один миллион программистов). Проект представляет собой дистанционное бесплатное обучение по четырем IT-специальностям.

В числе гостей, которые приняли участие в торжественной церемонии - делегация ОАЭ, Правительство Узбекистана, руководители министерств и ведомств страны.

Отмечается, что проект реализуется министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в сотрудничестве с фондом Dubai Future Foundation, университетом Инха в Ташкенте, узбекских IT-академией и IT-школой имени Мухаммада аль-Хорезми.

Арипов подчеркнул, что человеческие ресурсы — это самое главное богатство современного Узбекистана, где более 60 процентов населения — молодые люди в возрасте не старше 29 лет.

"One Million Uzbek Coders" представляет собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения, в первую очередь, молодежи по четырем популярным на сегодняшний день IT-специальностям: Аналитика данных, Андроид-разработка, FrontEnd-разработка и FullStack-разработка.

Обучение посредством специализированного онлайн-портала uzbekcoders.uz рассчитано на 120 часов. Стать слушателем курса может каждый, чей возраст превышает 13 лет. Успешные выпускники курсов смогут бороться за гранты и продолжить обучение по одной из более 100 программ Nanodegree платформы Udacity.

«Сегодня мы живем в эпоху промышленной революции – эпоху новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и 5G. Согласно мониторингу экспертов, к 2022 году 60 процентов мирового ВВП будет оцифровано, а более половины проблем, связанных с безопасностью, будут устранены путём внедрения искусственного интеллекта. Я считаю, что язык будущего – это не язык какой-либо нации, а язык-код, точнее программирование», - сказал в своей приветственной речи министр ОАЭ по искусственному интеллекту Омар бин Султан Аль Олама.

Первый в мире министр по искусственному интеллекту отметил, что с 2015 года в IT-индустрии было открыто более семи миллионов вакансий. И на сегодняшний день рост рабочих мест в данном секторе на 12 процентов опережает средний показатель рынка. Спрос на программистов растёт изо дня в день. Только в странах Евросоюза требуется 800 тысяч программистов.

«С помощью таких инициатив, как "One Million Arab Coders" и "One Million Uzbek Coders", мы намерены заполнить этот глобальный спрос и подготовить квалифицированные кадры для профессий будущего. Целью инициативы проекта "One Million Uzbek Coders" является создание возможностей для молодежи вашей страны в полной мере проявить свои таланты и потенциал, развивать человеческий капитал и поддерживать экономического рост в Узбекистане", - добавил Омар бин Султан Аль Олама.

Впервые проект по дистанционной подготовке программистов был запущен в ОАЭ под названием "One Million Arab Coders". В рамках официального визита Шавката Мирзиёева в ОАЭ, в марте текущего года, были достигнуты соглашения в ряде сфер, в том числе и в IT-отрасли.

Правительство ОАЭ, изучив возможности экспорта проекта в Узбекистан, разработало план по адаптации концепции проекта к условиям страны и запустило инициативу на локальном уровне под названием "One Million Uzbek Coders".

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.