Программа Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие Стартапов (ФОТО)

Программа Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие Стартапов

Генеральный директор компании “AzerTelecom”, магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета – Фуад Аллахвердиев, выступил на официальном открытии международного фестиваля “StartupFest 2019”.

Во время панельных дискуссий “Цифровая трансформация в бизнес-секторе: возможности и трудности”, Фуад Аллахвердиев рассказал о возможностях проведения процессов цифровой трансформации в частном секторе, в частности, о влиянии программы “Azerbaijan Digital Hub”, проводимой компанией “AzerTelecom” на процессы цифровизации в стране и развития стартапов.

Было отмечено что, “Digital Hub” является программой, проводимой с целью превращения Азербайджана в цифровой центр и состоящей из 3 основных фаз, главной целью, которой является построение магистральной инфраструктуры внутри страны и за ее пределами, превращение Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP), построение крупного регионального Дата Центра и как итог, формирование цифровой экосистемы. Фуад Аллахвердиев также рассказал о проложении по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном Транскаспийской Фибер - Оптической кабельной линии (TransCaspian Fiber Optic – TCFO) и тем самым о формировании проходящего между Азией и Европой через Азербайджан Цифрового Шелкового Пути, и о возможностях развития которые, этот проект предоставит Азербайджану и в целом всему региону. Фуад Аллахвердиев отметил что, программа “Digital Hub” благоприятствует цифровизации экономики и процессам построения цифровой экономики. Он также коснулся важности роли программы “Digital Hub” в развитии стартапов в стране и заявил, что реализация различных фаз программы позитивно скажется на формировании стартапов и в целом развития стартап экосистемы.

Отметим что, компания “AzerTelecom” также выступила в качестве спонсора “StartupFest 2019”. В мероприятии, состоящем из нескольких панельных сессий, вторую сессию, посвященную цифровой трансформации бизнес-сектора провел советник по стратегии компании “AzerTelecom” Азер Байрамов.

"StartupFest 2019" был впервые проведен в Азербайджане с организацией Центра инкубации и акселерации INNOLAND Государственного Агентства по Службе Гражданам и Социальным Инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub” (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.