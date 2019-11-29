В Азербайджане пройдет 25-я юбилейная международная выставка "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии"

29 ноября 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Экспо-центре с третьего по шестое декабря пройдет “Bakutel-2019” - 25-я юбилейная Международная выставка "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии".

Как сообщает в пятницу Trend, ежегодно выставка собирает на своей площадке ведущих игроков телекоммуникационного рынка, являясь главной ареной для демонстрации IT продукции и услуг. Bakutel – не только самая масштабная IT-выставка в Прикаспийском регионе, но и уникальная бизнес площадка для нетворкинга, где завязываются прочные контакты.

На юбилейной выставке ожидается участие около 240 представителей из 23 стран, среди которых Азербайджан, Украина, Швейцария, Китай, Финляндия и др. При поддержке торгово-промышленных палат и посольств своих стран, с национальными группами, в состав которых входят ведущие IT компании, на выставке выступают Беларусь, Израиль, Италия, Иран, ОАЭ, Словения, Россия, США, Турция, Франция, Хорватия и другие страны.

Количество дебютантов составляет 30 процентов от общего количества участников. Выставка предлагает "умные" решения как для бизнес-задач, так и для повседневной жизни.

В деловую программу Bakutel включены современные площадки для коммуникации, диалога и поиска эффективных решений: «Зона Инноваций» и «Зона Презентаций», во время которых пройдет ряд интересных мероприятий.

В рамках мероприятия состоится закрытая встреча с редакционным директором журнала Forbes - Николаем Усковым, который только для участия в этом мероприятии прилетит в Баку и расскажет об инновациях в бизнесе.

В рамках выставки четвертого и пятого декабря состоится 2-я Международная дискуссионная платформа – Bakutel Tech Talks. Эта уникальная площадка позволит поднять актуальные вопросы отрасли, создать конструктивный диалог между заказчиками и разработчиками, представить профессионалам индустрии инновационный контент.

В этом году государственный сектор на выставке представлен масштабно. Так, на стенде министерства транспорта, связи и высоких технологий будут представлены 9 относящихся к нему структур: "Азерпочт", "Азермарка", "Агентство по инновациям", "Азтелеком", "Азинтелеком", Бакинская телефонная связь, Информационно-вычислительный центр и другие.

На стенде "Стартап Авеню" будут представлены 26 проектов, действующих в Агентстве инноваций. Посетителям будут представлены инновационные проекты по направлениям FinTech, GreenTech, DronTech, MedTech, DefenseTech.

В фойе Бакинского Экспо-центра будут представлены новейшие модели роботов:

  • самый образованный и веселый человекоподобный робот-академик из Франции Pepper
  • Рыбы роботы
  • Всемирно известный художник-робот, которые имеет всего два экземпляра
  • робот тактической военной разведки Spider
  • различные соревнования роботов по сумо, реслингу, а также гонки дронов
  • космозона
  • 6-метровый летающий астронавт
  • И, наконец, любимый всем робот-пианист из Италии TEOTRONİCO

Отметим, что выставка будет организована при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, ITU - Международного Союза электросвязи, регионального содружества в области связи (РСС), Национальной конфедерации предпринимателей (Работодателей) организаций Азербайджана, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers. Генеральным спонсором Bakutel 2019 является компания Azercell Telecom. Также спонсор выставки - компания Mitto.

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