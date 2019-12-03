Рамин Гулузаде: В Азербайджане расширяется применение информационных технологий и инноваций в управлении

БАКУ /Trend/ - Традиционная выставка Bakutel 2019, ставшая одним из важнейших событий региона в сфере ИКТ, играет роль платформы, способствующей продвижению передовых технологических достижений и инноваций, налаживанию деловых связей, обмену опытом.

Об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде сказал на открывшейся в Баку Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» - Bakutel 2019, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Гулузаде отметил, что в отчете Всемирного банка "Doing Business 2019" Азербайджан был включен в список 10 самых реформаторских государств и объявлен страной, которая провела самое большое количество реформ.

«Применение информационных технологий и инноваций в управлении расширяется», - добавил министр.

По его словам, структурные реформы адаптированы к новым целям развития экономики, в стране создана новая инновационная экосистема.

«В соответствии со "Стратегической дорожной картой развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджане" главой государства утверждена концепция «Правительственного облака». Эта концепция создает широкие возможности для внедрения облачных технологий в государственном управлении и других сферах деятельности в нашей стране», - сказал Рамин Гулузаде.

Отметим, что сегодня в "Баку Экспо Центре" начала работу 25-я юбилейная Международная выставка «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» - Bakutel 2019.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter: @IsmailovaNargis

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