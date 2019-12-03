Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)

3 декабря 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между компаниями Azercell и Ericsson подписан цифровой меморандум в рамках выставки Bakutel 2019, сообщает Trend с мероприятия.

Цель подписания меморандума заключается в расширении и развитии охвата скоростной сети интернет 5G.

Документ подписали президент компании-оператора мобильной связи Azercell Вахид Мурсалиев и президент Ericsson по Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой.
Напомним, что недавно в Азербайджане был запущен пилотный проект компании Azercell в сотрудничестве с компанией Ericsson по внедрению и расширению 5G сети.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
  • Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)
Новости по теме
Компания Bakinity представила систему распознавания лиц
ИКТ 18:17
Вахид Мурсалиев: Azercell продолжает расширять покрытие 4G, фокусируясь на внедрении 5G
ИКТ 18:11
Турция и Азербайджан завершили подготовку ко взаимному признанию электронных подписей - министр
ИКТ 17:28
Azercell – ваш проводник в мир будущих технологий (ФОТО)
Общество 17:04
Рамин Гулузаде: В Азербайджане расширяется применение информационных технологий и инноваций в управлении (ФОТО)
ИКТ 11:33
Участники конкурса «Азербайджан-Бизнес Кейс» в офисе Azercell (ФОТО)
Общество 29 ноября 18:22
Лента новостей
Новое назначение в ПО "Азеригаз"
Энергетика 19:51
В Азербайджане вырос оборот по платежным картам
Финансы 19:45
По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» (ФОТО)
Общество 19:40
Сократилось число визитов из России в Грузию
Туризм 19:27
Определена сумма облигаций АИКГФ по номиналу
Финансы 19:19
Доходы Ирана от экспорта киви превысили $ 97 млн
Экономика 19:11
Эльмар Мамедъяров отбыл в Словакию
Политика 19:03
В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
Политика 18:50
МИД Азербайджана раскрыл детали встречи Эльмара Мамедъяров и Сергея Лаврова (ФОТО)
Политика 18:45