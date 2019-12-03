Между компаниями Azercell и Ericsson подписан меморандум по развитию 5G (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между компаниями Azercell и Ericsson подписан цифровой меморандум в рамках выставки Bakutel 2019, сообщает Trend с мероприятия.

Цель подписания меморандума заключается в расширении и развитии охвата скоростной сети интернет 5G.



Документ подписали президент компании-оператора мобильной связи Azercell Вахид Мурсалиев и президент Ericsson по Восточной Европе и Центральной Азии Себастьян Толстой.

Напомним, что недавно в Азербайджане был запущен пилотный проект компании Azercell в сотрудничестве с компанией Ericsson по внедрению и расширению 5G сети.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

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