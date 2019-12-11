Программа “Azerbaijan Digital Hub” была удостоена премии "Лучший инфраструктурный проект года" (ФОТО)

Проект “Azerbaijan Digital Hub” компании AzerTelecom – магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета был удостоен премии в номинации "Лучший инфраструктурный проект года" на IV Международном Форуме “Время Инноваций 2019”, прошедшем в Баку.

"В рамках IV Международного Форума" Время Инноваций 2019” в Баку, было проведено мероприятие, посвященное международному сотрудничеству в сфере инноваций. Участники мероприятия, местные и зарубежные специалисты, поделились своим опытом внедрения инноваций в различных сферах деятельности, обсудили современные тренды в этой сфере и в ходе рассуждений привели практические примеры.

Выступивший на мероприятии генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев, рассказал о влиянии программы “Azerbaijan Digital Hub” на развитие инноваций и формирование цифровой экосистемы в стране. Он также рассказал о реализованных в рамках этой программы проектах: о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршрутам Азербайджан - Казахстан и Азербайджан - Туркменистан и тем самым формировании Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан, о преобразовании Баку на последующих этапах в Точку Обмена Интернет-Трафиком, построении крупного Дата Центра и влиянии исполнения различных фаз проекта на развитие применения инноваций в стране. “С реализацией данной программы Азербайджан получит статус регионального цифрового центра в дополнение к уже существующим статусам энергетического и транспортного центров. Ранее также был учреждён Консорциум государственно-частного партнерства с участием компании AzerTeleсom и мы работаем в рамках данного Консорциума для превращения нашей страны в цифровой хаб, и расширения применения цифровых технологий в различных сферах " - заявил Фуад Аллахвердиев.

Отметим, что, в рамках международного форума была проведена церемония награждения лучших проектов по внедрению и развитию инноваций в различных секторах IX Премией "Время Инноваций". Проект Azerbaijan Digital Hub” компании AzerTelecom был удостоен премии в номинации "Лучший инфраструктурный проект года".

На прошедшем с 4-7декабря международном форуме приняли участие главы и представители передовых компаний Азербайджана, Казахстана и России.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу “Azerbaijan Digital Hub” (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитектуры.

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