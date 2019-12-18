Операторы мобильной связи Азербайджана оказали услуги почти на 2 млрд манатов

18 декабря 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2019 года предприятия в сфере информации и связи Азербайджана оказали услуги на 1,964 миллиарда манатов.

Как сообщает в среду Trend, из них 72,8 процента - услуги населению.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальная стоимость услуг в сфере информации и связи увеличилась на 15,9 процента, 82,4 процента дохода пришлось на долю частного сектора.

Из доходов от услуг 41,5 процента или 815,2 миллиона манатов сформировались за счет доходов в сфере мобильной связи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Доход мобильных операторов Азербайджана с начала года вырос на более чем 40%
ИКТ 27 августа 10:35
Отмечен рост в объемах прибыли в сфере телекоммуникаций Казахстана
Финансы 13 июля 10:03
Стало известно когда в городе Арысь в Казахстане заработает сотовая связь
Казахстан 25 июня 10:25
В Казахстане продолжают расти доходы сотовых операторов
Бизнес 23 мая 14:43
Жители Казахстана потратили свыше $660 млн на связь
Финансы 14 мая 02:20
У мобильных операторов и провайдеров в Азербайджане новая обязанность
Общество 12 мая 09:00
Лента новостей
Владимир Зеленский хочет роста азербайджанских инвестиций в Украину - Эльхан Шахиноглу
Политика 20:41
Японские компании выразили готовность инвестировать в Узбекистан
Бизнес 20:28
ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" об аграрном туризме в Азербайджане
Туризм 20:22
В Баку будет изменена схема движения одного из автобусов
Общество 20:19
Объем производства в металлургической промышленности Азербайджана превысил 900 млн манатов
Бизнес 20:14
BP спрогнозировала объем добычи газа в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 20:14
Завтра на этих территориях Абшерона не будет света
Общество 20:07
В честь Дня солидарности азербайджанцев мира в Баку состоится концерт
Культура 19:53
Первый ветропарк, созданный при поддержке иностранной компании, запущен в Казахстане
Энергетика 19:49