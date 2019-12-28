Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг

28 декабря 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем доходов ОАО "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-ноября 2019 года составил 40,6 миллиона долларов, что на 89 процентов больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в октябрьском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Объем экспорта спутниковых услуг, оказанных 19 странам, в ноябре текущего года составил 3,1 миллиона долларов.

Согласно данным Центра, доход "Азеркосмос" от экспорта услуг, составил 89 процентов от общего объема доходов космического оператора.

За девять месяцев были оказаны услуги 26 странам, в том числе Франции, США, Малайзии, Великобритании и ОАЭ.

В ведении "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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