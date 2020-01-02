Планируется создание индивидуальной социальной программы каждого гражданина через электронные системы

2 января 2020 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В центрах DOST планируется электронизация 91 услуги из 132.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend.

Одна из целей электронных систем, созданных министерством в различных сферах, заключается в том, что в результате будет создана индивидуальная социальная программа каждого гражданина.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями главы государства, в рамках мер по совершенствованию административного исполнения, министерством предприняты соответствующие шаги в области создания услуг населению по электронным технологиям.

Согласно Указу Главы государства от пятого сентября 2018 года в нашей стране впервые был запущен портал "e-Social", как социальный реестр населения. Портал предоставил гражданам возможность доступа к собранной о них социальной информации и в обмен на возникшие права пользоваться услугами занятости, видами социального обеспечения и т. д. в гибком режиме, а также осуществлять постоянный контроль за процессом обеспечения возникающих социально-трудовых прав.

Бабаев сообщил, что до сих пор число активных пользователей портала достигло 150 тысяч, а количество просмотров портала превысило один миллион 500 тысяч. Он отметил, что в качестве первой проактивной услуги в нашей стране уже в 2019 году осуществлен переход на автоматизированный механизм назначения пенсий, разработано и сдано в эксплуатацию около 15 систем электронного назначения по социальным пособиям и стипендиям. В следующем году также будет запущен ряд новых систем электронного назначения и справочных служб.

Министр отметил, что 91 из 132 сервисов в центрах DOST планируется электронизировать. После завершения этой работы уже непосредственно электронные системы будут формировать индивидуальную социальную программу для каждого гражданина. В них будут определены занятость, социальное обеспечение и другие возможности граждан и в данной связи им будут направляться соответствующие предложения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 161 тыс.
Общество 28 декабря 2019 19:20
В Баку прошла конференция на тему "Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг"
Общество 17 декабря 2019 14:32
В декабре откроется еще один Центр DOST – Сахиль Бабаев
Общество 17 декабря 2019 14:24
В Азербайджане будут созданы центры для пенсионеров
Общество 17 декабря 2019 13:44
В Азербайджане откроется центр социальной адаптации для бывших заключенных
Общество 17 декабря 2019 13:22
В Азербайджане будет усовершенствован механизм оказания соцуслуг на дому
Общество 17 декабря 2019 12:21
Лента новостей
Азербайджанский боец ММА стал чемпионом мира в Японии (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 14:53
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
Общество 14:31
Определен лидер на рынке операционных систем в Азербайджане
ИКТ 14:08
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Турция 14:04
Fitch подтвердило рейтинги «BBB» 3-х национальных управляющих холдингов Казахстана
Финансы 14:02
ОАО "Международный банк Азербайджана" закупает запчасти для ATM
Тендеры 13:54
Азербайджан обладает особым весом и позицией в региональном и глобальном масштабах
Политика 13:45
Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США
Политика 13:43
Франция не намерена экстрадировать Карлоса Гона
Другие страны 13:39