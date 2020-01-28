В 2019 году увеличилось количество обращений в Службу «ASAN»

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Службу «ASAN» поступило более 9,21 миллионов обращений.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев на пресс-конференции по итогам 2019 года.

По его словам, за семь лет функционирования в Службу «ASAN», поступило 35 410 334 обращения от 6 734 892 граждан. А это означает, что каждый гражданин хотя бы пять раз обращался к услугам Службы "ASAN".

Председатель агентства отметил, что в среднем, в течение дня количество регистрируемых обращений граждан в Службу "Asan" составляет 30,871 тысяч.

"Большинство обращений поступали с связи с получением гражданами удостоверения личности. В течении одного дня Служба "ASAN" выдает до 3718 удостоверений личности в день. Также отмечу, что в течении дня регистрируются до 408 браков. Общее количество обращений составляет 86,414 тысяч.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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