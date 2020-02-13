Азербайджан проявляет высокую активность в цифровой трансформации экономики

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ежегодно проявляет высокую активность в обеспечении цифровой трансформации существующей экономики страны.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на международной конференции на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности" ректор UNEC Адалят Мурадов.

Мурадов рассказал, что цифровая экономика сегодня создает такие возможности, которые ранее были невообразимы, оправдывая свое звание "экономики будущего".

Помимо этого, он отметил, что искусственный интеллект и электронные машины в основном требуют использования человеческого ресурса, в связи с чем необходима профессиональная подготовка кадров в сфере информационных технологий.

Он также заметил, что успешная цифровизация экономики во многом зависит от создания цифровых коммуникаций в сфере бизнеса, науки, учета экспорта и других областях, в чем Азербайджан также проявляет высокую активность.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности". На пресс-конференции участвуют представители министерств экономики образования, транспорта, связи и высоких технологий, ректор UNEC Адалят Мурадов, а также члены международных организаций

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова).