Необходимо создавать базы данных, в которых будут учитываться нарушения связанные с персональными данными - Ольга Демиан

БАКУ/Trend/ - Общие правила защиты данных, права субъектов персональных данных по международным стандартам, особенности их применения и защиты - были основными темами доклада основательницы консалтинговой компании по информационной безопасности "D/ONE" Ольги Демиан, сообщает Trend в четверг с мероприятия “Цифровое право: защита персональных данных”.

По её словам, европейскими специалистами был разработан ряд механизмов по защите персональных данных. Эти механизмы должны разрабатываться в каждой стране, так как каждый из нас является носителем информации. При разработке данных механизмов необходимо руководствоваться как локальными нормами права, так и международными нормативно-правовыми актами.

«Должны разрабатываться специализированные консультационные услуги, позволяющие планировать, внедрять, демонстрировать и поддерживать постоянное соответствие международным стандартам защиты данных. Необходимо создавать базы данных, в которых будут учитываться нарушения, связанные с персональными данными физических и юридических лиц в автоматизированном режиме», - отметила Ольга Демиан.

Консалтинговая компания "D/ONE" как раз и работает над внедрением таких технологий в реальность.

Напомним, сегодня в рамках недели кибербезопасности проходит мероприятие на тему «Цифровое право: защита персональных данных». В рамках мероприятия будут заслушаны презентации и доклады о европейском опыте в области защиты персональных данных местными и международными компаниями на основе общих правил защиты данных (протокол General Data Protection Regulation - GDPR).

Кроме того, будет предоставлена информация о текущей ситуации в нашей стране и проделанной в данной области работе.

На мероприятии выступили заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, начальник Службы электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Фаиг Фарманов, эксперт представительства компании «Ernst&Young» в Азербайджане Джейхун Гаджиев, руководитель проекта ООО «AISTGroup» Бабек Алиев и другие участники.

Автор: Садраддин Агджаев.