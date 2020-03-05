Необходимо усилить контроль за доступом к персональным данным - Ильгар Алиев

БАКУ/Trend/ - Общие правила защиты данных, права, обязанности и ответственность по защите персональных данных - были основными темами доклада аудитора по информационным технологиям и кибербезопасности Ильгара Алиева, сообщает Trend в четверг с мероприятия: “Цифровое право: защита персональных данных”.

По словам Алиева, защите подлежат личные данные следующих категорий: личная и профессиональная информация, финансовая информация - активы, операции, обязательства, медицинские карты, биометрические данные, ДНК, отпечатки пальцев, виртуальное пространство, политические и религиозные взгляды, социальная жизнь, криминальная история, местоположение, переписка, фотографии и прочее. Как считает аудитор, основными причинами нарушения правил пользования персональными данными являются отсутствие базы для обработки информации, недостаточная защита прав носителей данных, невыполнение обязательств по предоставлению информации.

«К операторам, занимающимся сбором персональной информации, можно отнести государственные органы, банки, финансовые и страховые организации, поставщиков услуг телекоммуникации, цифровые порталы, платежные системы, медицинские учреждения, центры социального обслуживания, сети супермаркетов и предприятий общественного питания, ВУЗ-ы, школы, учебные заведения и другие организации», - отметил Ильгар Алиев.

По мнению аудитора, основные изменения в этой сфере должны быть направлены на улучшение согласованности, координации мероприятий по защите персональных данных, разработке системы санкций за их нарушения, усиление контроля за доступом к персональным данным.

Напомним, сегодня в рамках недели кибербезопасности проходит мероприятие на тему «Цифровое право: защита персональных данных». В рамках мероприятия будут заслушаны презентации и доклады о европейском опыте в области защиты персональных данных местными и международными компаниями на основе общих правил защиты данных (протокол General Data Protection Regulation - GDPR).

Кроме того, будет предоставлена информация о текущей ситуации в нашей стране и проделанной в данной области работе.

На мероприятии выступили заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, начальник Службы электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Фаиг Фарманов, эксперт представительства компании «Ernst&Young» в Азербайджане Джейхун Гаджиев, руководитель проекта ООО «AISTGroup» Бабек Алиев и другие участники.

Автор: Садраддин Агджаев.