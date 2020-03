Ведущая румынская компания IT GRUP о трансфере инновационных технологий и поддержке IT-индустрии в Азербайджане( Интервью)

БАКУ/Trend/ - В интервью Trend главный исполнительный директор компании IT GRUP в Азербайджане Камран Аллахвердиев рассказал о планах и ресурсах компании, об автоматизации инфраструктур автозаправочных станций (АЗС), в том числе, о технологии безопасных платежей.

По его словам, IT GRUP работает в сфере переработки и сбыта более 20 лет и является ведущей румынской технологической компанией, успешно реализовавшей крупные проекты в профильной сфере. IT GRUP - первая информационно-технологическая компания, которая предоставила полное решение для перерабатывающего сектора Румынии, начиная с аппаратного обеспечения и заканчивая программным. Около полугода назад был основан азербайджанский филиал IT GRUP и азербайджанский офис планирует расширить бизнес компании здесь.

"Мы располагаем достаточными человеческими и финансовыми ресурсами для реализации проектов в IT-индустрии независимо от степени сложности. Нашей целью является сотрудничество с государственными и частными организациями и предложение им современных систем для облегчения управления их процессами. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями и готовы предложить им решения с высокой добавленной стоимостью. Потому что цель филиала IT GRUP в Азербайджане - это трансфер инновационных решений из Румынии в Азербайджан для местных заказчиков и их долгосрочная поддержка в IT-индустрии", - отметил он.

По его словам, каждая АЗС имеет индивидуальную инфраструктуру и методологию управления бизнес-процессами.

"В этом случае мы должны подходить к каждому клиенту индивидуально. Сначала мы проводим системный и бизнес-анализ и знакомимся с процессами деятельности АЗС. После этого мы готовим техническое предложение, в котором описываем конкретное решение для автозаправочной станции", - сказал Камран Аллахвердиев.

По словам Камрана Аллахвердиева, решения компании построены на самых современных технологиях и полностью соответствуют всем международным и местным стандартам.

"Некоторые предприниматели уже сделали инвестиции в рамках проекта по автоматизации АЗС. Потому что они знают, что наши решения позволят в будущем снизить затраты на человеческие ресурсы путем управления бизнес-процессами с участием всего 1-2 человек. Мы предпочитаем применять наши готовые и локализованные продукты для Азербайджана. В наших решениях используются самые современные технологии безопасности, как в платежных системах, так и в программном обеспечении. Стандартных технологий безопасности в наших решениях не бывает, мы применяем новейшие технологии безопасности проведения платежей, так как технологии меняются «изо дня в день», и мы учитываем этот аспект в наших решениях. Мы также являемся производителем наших POS-терминалов. Наши POS-терминалы OPT (Outdoor payment terminal) поддерживают 3 типа безналичных платежей: бесконтактные карты, простые банковские карты и карточки автопарка и/или топливные карты", - отметил Аллахвердиев.

По его словам, Азербайджан - это туристическая страна, которая имеет много достопримечательностей и исторических мест. Многие туристы каждый год приезжают в Азербайджан и привозят различные виды валют, и этот тренд распространяется.

"Как IT GRUP, мы предоставляем решения для наших клиентов, где каждый может расплачиваться местными и международными банковскими картами. Это также позитивно влияет на экономику Азербайджана. И причем, к приему платежей по безналичным расчетам может быть привлечен любой банк, и, конечно же, иностранные банки - не исключение. Автоматизация АЗС поможет перерабатывающему предприятию управлять всеми бизнес-процессами, которые осуществляются внутри станций: продажей, заправкой и другими операциями. Если вы посмотрите вокруг, то увидите, что в других отраслях также наблюдается тенденция к автоматизации процессов. Например, ASAN Service, большинство государственных служб были автоматизированы и объединены в одном месте. Поэтому автоматизация очень важна для каждой отрасли», - сказал исполнительный директор IT GRUP.

По его словам, для эффективного управления проектом необходимо модернизировать оборудование для соответствия требованиям предлагаемого решения, и обучение персонала очень важно для управления проектом, иначе проект может быть провальным из-за некомпетентности исполнителей. "Сейчас мы работаем над локализацией наших решений для Азербайджана. Отдельно мы работаем над некоторыми идеями по созданию мобильных автозаправочных и электрозаправочных станций», - подытожил исполнительный директор компании IT GRUP в Азербайджане Камран Аллахвердиев.

(Авторы: Садраддин Агджаев и Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

