Интернет-провайдеры Баку поддержат своих пользователей

БАКУ/Trend/ - Интернет-провайдеры столицы Азербайджана на период праздника Новруз и применения некоторых мер социальной изоляции готовы предложить своим абонентам бесплатное телевидение, а также обеспечат своих абонентов бесперебойной службой технической поддержки, сообщает Trend во вторник.

Интернет-провайдеры наравне с операторами мобильных связей и других организаций, готовы обеспечить своих абонентов бесплатной ТВ-трансляцией, организовать бесперебойную работу в период праздника Новруз путем обеспечения дежурными мастерами, которые будут работать с абонентами и предотвращать возможные технические неполадки.

По словам Сабира Мешадизаде, специалиста отдела маркетинга, интернет-провайдер на период праздника Новруз и карантина предоставит своим абонентам дополнительный пакет кабельного телевидения на бесплатной основе.

Остальные опрошенные интернет-провайдеры планируют запуск дополнительных акций в период карантина для своих абонентов.

Было опрошено шесть организаций, предоставляющих интернет-услуги. По собранным данным, многие компании в период праздников обеспечат своих абонентов бесперебойным интернетом, телевещанием и другими интернет-услугами в штатном режиме. Также будут работать дежурные и выездные мастера.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev