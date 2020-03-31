BIRLink продлевает время доступа абонентов к расширенному пакету телеканалов

БАКУ/Trend/ - Бренд BIRLink, принадлежащий компании ENGİNET, поддержав идею самоизоляции, продлевает для своих абонентов доступ к широкому пакету телевизионных каналов, сообщила Trend менеджер по связям с общественностью компании Алина Халафова.

По ее словам, компания ENGİNET проводит ряд мероприятий для обеспечения безопасности своих пользователей, поддержав идею самоизоляции. С сегодняшнего дня компания продлила время доступа своих абонентов к широкому пакету телевизионных каналов на один месяц. Таким образом абоненты получат доступ к 200 телеканалам без какой-либо дополнительной платы.

"ENGINET, как поставщик телекоммуникационных услуг, понимая свою корпоративную социальную ответственность в этот трудный период, принимает ряд мер для обеспечения безопасности своих пользователей. Компания предоставляет все возможности пользования услугами BİRLink, не выходя из дома. Контактный центр обслуживает абонентов в усиленном режиме 24/7", - отметила Алина Халафова.

В целях безопасности BİRLink призывает всех абонентов выполнять все операции в режиме онлайн, через личный кабинет на сайте компании, а также через ее официальные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Для повышения доступности услуг на сайте также предоставляется возможность заказа обратного звонка.

Напомним, что для предотвращения распространившейся по миру пандемии в Азербайджане с сегодняшнего дня усилен специальный карантинный режим, продлены нерабочие дни, и населению рекомендуется не покидать свои дома без особой необходимости.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev