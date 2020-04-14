Минэкономики Азербайджана создает единую электронную базу в связи с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Министерство экономики продолжает работу над созданием электронного портала с целью ввода в электронную базу информации соответствующими государственными структурами и предприятиями, и обеспечения доступа к ней соответствующих организаций в условиях, возникших из-за пандемии коронавируса сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство экономики.
Как отмечается, информация по 24 государственным структурам уже введена в электронную базу.
Электронная база даст возможность, с целью своевременного и быстрого принятия решений в сфере экономики, оперативно отслеживать процессы в этой сфере, и информировать об этом Кабмин.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
Лента новостей
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО)
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО)
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб