Минэкономики Азербайджана создает единую электронную базу в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики продолжает работу над созданием электронного портала с целью ввода в электронную базу информации соответствующими государственными структурами и предприятиями, и обеспечения доступа к ней соответствующих организаций в условиях, возникших из-за пандемии коронавируса сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство экономики.

Как отмечается, информация по 24 государственным структурам уже введена в электронную базу.

Электронная база даст возможность, с целью своевременного и быстрого принятия решений в сфере экономики, оперативно отслеживать процессы в этой сфере, и информировать об этом Кабмин.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev