Портал Azexport.az запускает проект "Amazon - дистанционное обучение электронной коммерции"

ИКТ 23 апреля 2020 12:33 (UTC+04:00)
Портал Azexport.az запускает проект "Amazon - дистанционное обучение электронной коммерции"

БАКУ/Trend/ - Портал Azexport.az запускает проект "Amazon - дистанционное обучение электронной коммерции", сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно сообщению, портал Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, совместно с таможенным представительством My Broker, и представителем компании Worldef Business School в Азербайджане запускает проект "Amazon - дистанционное обучение электронной коммерции".

"В ходе тренинга участникам будут разъяснены следующие пункты: механизм открытия счета на портале электронной торговли Amazon, механизм определения продуктов с высокими показателями продаж, выявление надежных поставщиков продукции через международные платформы электронной торговли, отправка продуктов на склады Amazon, правильное составление списка продуктов на этой платформе, определение рекламной стратегии, международная логистика и внутренние поставки, таможенные операции в электронной торговле в соответствии с действующим законодательством Азербайджана, оформление других соответствующих документов и иные процедуры. В будущем, используя мировой опыт, будут изучены возможности применения таможенных деклараций в электронной торговле (ETGB), международное торговое право и стандарты, техническое регулирование и другая необходимая информация", - отмечается в сообщении.

Обучение будет проводиться онлайн через приложение Zoom. Темы будут преподаваться в основном иностранными экспертами на английском, турецком и азербайджанском языках. Для участия в обучении необходимо знание английского языка на промежуточном уровне, персональный компьютер.

Учитывая обилие учебных предметов, могут применяться ограничения по количеству участников. Среди лиц, право на участие в обучении которых соответствует требованиям будет определяться на основе случайного отбора посредством портала Random.org.

Ссылка на регистрацию для участия в тренинге: http://training.ereforms.org/.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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