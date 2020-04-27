Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность

ИКТ 27 апреля 2020 17:04 (UTC+04:00)
Мушвиг Мамедов: Мы предлагаем персональные решения, позволяющие обеспечивать полную кибербезопасность

БАКУ/Trend/ - На фоне пандемии хакеры пытаются осуществить свои атаки на множество различных организаций, сказал в интервью Trend официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, создаются клоны сайтов официальных организаций, рассылаются вредоносные письма, СМС-сообщения и совершаются другие целевые атаки на пользователей всемирной паутины.

"Мы не можем сравнить эту статистику с данным периодом прошлого года, так как текущая основана на фоне распространения коронавируса, которое началось в декабре 2019 года. Безусловно, хакерские атаки всегда были и есть, но в данном случае киберпреступность приобрела широкий размах, особенно в плане захвата различной конфиденциальной информации физических и юридических лиц.

В Азербайджане случаи, в которых от хакерских атак пострадала бы организация либо физическое лицо, выявлены не были, но во многих странах они актуальны", - сказал Мамедов.

По его словам, лаборатория в целях предотвращения хакерских атак разрабатывает свои решения, основываясь на выявлении всех видов угроз. Безусловно, затраты хакеров будут велики, если их целевая атака направлена на крупные компании. Но, даже такие хорошо подготовленные атаки хакеров можно предотвратить, если такие компании обеспечивают в нужном объеме свою безопасность, проводят с персоналом соответствующие тренинги. Человеческий фактор в предотвращении таких угроз также имеет большое значение. Поэтому мы рекомендуем как малым и средним предпринимателям, так и крупным организациям периодически проводить тренинги с персоналом организации на тему кибератак.

"Азербайджан, как и любая другая развивающаяся страна, готова к такому переходу как и в плане технической оснащенности, так и по обеспечению безопасности проводимых платежей. Безналичная система расчетов в 21 веке безопасна. Карты, выпускаемые банками на сегодняшний день, соответствуют тем стандартам безопасности, которые установлены на мировом уровне. Здесь опять же стоит учесть человеческий фактор, так как безответственное поведение владельца пластиковой карты может привести к его финансовым потерям.

Стоит учесть, что все платежи как в магазинах, так и в сети интернет проводят в зашифрованном виде, перехват таких данных практически невозможен. Мы настоятельно рекомендуем всем держателям пластиковых карт во избежание финансовых потерь от злоумышленников совершать покупки в интернете только на официальных ресурсах, не передавать данные своих карт и коды подтверждения оплаты третьим и незнакомым лицам, в том числе и сотрудникам банка", - отметил официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Стоит выделить решение Kaspersky Safe Kids, позволяющее родителям быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также отслеживать его местоположение в режиме реального времени. С помощью данного решения родители смогут оградить ребёнка от нежелательного контента и других онлайн-угроз. Родителям в первую очередь необходимо выстраивать с детьми доверительные отношения, рассказывать о правилах безопасного поведения в сети. Ведь сегодня собственный гаджет появляется у большинства детей, когда они начинают ходить в школу, и родителям особенно важно быть с ними на связи. В Азербайджане свой смартфон или планшет есть примерно у 30 процентов детей в возрасте от семи до десяти лет, а среди подростков от 11 до 14 лет этот показатель достигает 67 процентов.

Также хотелось бы отметить новое решение Kaspersky Small Office Security в рамках поддержки малого бизнеса, которое помогает безопасно проводить финансовые операции в интернете, создает и надёжно хранит устойчивые к взлому пароли, блокирует атаки вирусов, создаёт автоматические резервные копии всех файлов. Для работы с программой не нужен системный администратор.

«Лаборатория Касперского» на сегодняшний день сотрудничает и обеспечивает безопасность многих юридических лиц как в Азербайджане, так и по всему миру и готова обеспечить безопасность на любом уровне как посредством предоставления технических решений, так и проводя соответствующие тренинги.

"Компания располагает персональными решениями, которые позволяют обеспечивать безопасность практически на сто процентов, в случае необходимости мы можем разработать и новые", - подытожил официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова

Twitter: agdzhaev

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