Мобильные приложения помогают справляться с десятками задач

БАКУ/Trend/ - Среднестатистический владелец смартфона использует свыше 30 приложений в месяц, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные отчета App Annie Intelligence.

Согласно данным отчета, сегодняшние приложения помогают как простым пользователям, так и предпринимателям успешно справляться с десятками задач, которые мы выполняем каждый день.

В среднем, каждый месяц мы используем от одной трети до половины приложений, установленных на наших телефонах. Ключом к успеху любой стратегии развития приложений являются показатели удержания пользователей и поддержания их вовлеченности. Во многих отраслях мобильные приложения становятся незаменимыми.

Пользователи смартфонов в среднем используют по крайней мере девять приложений в день. Среди пользователей iPhone этот показатель чуть выше, чем среди пользователей телефонов на платформе Android. Приложения помогают пользователям решать свои задачи с различной периодичностью: некоторые используются каждый день, некоторые - раз в месяц.

Несмотря на то, что показатель затрат времени из расчета на пользователя значительно варьируется в зависимости от страны, практически во всех странах мы отмечаем рост пользования приложениями, что подтверждает их значимость на сегодняшний день.

Пользователи приложений из категорий «Финансы» и «Производительность» тратят менее минуты на сеанс, а приложения для знакомств и повышения производительности лидируют по среднему количеству сеансов - в день около четырех запусков.

Любители мобильных игр намного опередили остальных: они тратят на игры более часа в день.

Учитывая, что примерно 75 процентов доходов магазинов приложений приходятся на игры, рост затрат времени среди геймеров подтверждает, что мобильные игры будут по-прежнему представлять огромные возможности для разработчиков приложений.

Различия между категориями по показателям затрат времени и количеству сеансов в день означает, что разработать универсальную стратегию продвижения приложения невозможно: важно определить ключевые показатели эффективности в зависимости от конкретного назначения приложения, а также учитывать поведение пользователей в стратегии повышения вовлеченности и плане обновления приложения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev