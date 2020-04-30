Казахстан перенял опыт Азербайджана по системе разрешений во время карантина

БАКУ /Trend/ - На основании опыта в рамках азербайджанской «Системы получения и мониторинга разрешений во время особого режима карантина» Туркестанская область Казахстана разработала систему онлайн-регистрации для перемещения граждан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С помощью этой системы граждане могут в режиме онлайн получать разрешение на передвижение в целях приобретения продовольствия и других товаров повседневного спроса, лекарств, обращения за неотложной медицинской помощью, а также выхода на работу и т.д.

Информация об этом опубликована на веб-сайте Астанинского центра государственных услуг Программы развития ООН (Astana Civil Service Hub) и других местных информационных порталах Казахстана.

В материале на веб-сайте, помимо опыта Азербайджана, представлена информация и об онлайн-системах, применяемых во время режима карантина в Греции и ОАЭ.

Напомним, что «Система получения и мониторинга разрешений во время особого режима карантина» разработана Центром развития электронного правительства при Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и МВД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)