Ведущий провайдер Баку расширил спектр онлайн-услуг

БАКУ/Trend/ - Один из ведущих провайдеров столицы в связи с развитием информационных технологий в Азербайджане расширяет спектр онлайн-услуг компании, сообщила Trend начальник абонентского отдела ООО CONNECT Амина Сафиханова.

По ее словам, основная цель внедрения онлайн-услуг - это избежание физических контактов в период пандемии COVID-19, быть ближе к абонентам и предоставлять качественный и быстрый сервис.

«В связи с развитием в Азербайджане онлайн-услуг и сервисов, компанией было разработано мобильное приложение, позволяющее абонентам выполнять множество операций, не обращаясь в колл-центр и не посещая отдел обслуживания клиентов: получить доступ к личному кабинету и воспользоваться техническим обслуживанием, настройками модема, изменениями тарифов, управление балансом, онлайн-обращениями и другими услугами. Такое решение в период пандемии также способствует сокращению физического контакта между сотрудниками компании и абонентами.

Наряду с внедрением и распространением в нашей стране онлайн-платежей и перехода на безналичные средства, такое решение позволит абонентам совершать платежи онлайн прямо с мобильного приложения для того, чтобы в период карантина оставаться дома и сэкономить время», - отметила Сафиханова.

«С сентября 2019 года по сегодняшний день CONNECT является единственным провайдером Азербайджана, предоставляющим населению ТВ-трансляции в формате Ultra HD 4K. Данный формат позволяет зрителю увидеть мельчайшие детали во время телепросмотра, поскольку разрешение в таком формате составляет 3840х2160 пикселей», - добавила к вопросу об инновационных решений Амина Сафиханова.

Начальник абонентского отдела отметила, что в период введённого в нашей стране особого карантинного режима, компания продолжает работать в штатном режиме и при возникновении у абонентов каких-либо технических сбоев, бригада техников моментально выезжает по адресу, чтобы исправить возникшую проблему. Колл-центр "159" круглосуточно принимает звонки в режиме 24/7.

Напомним, что CONNECT является одной из передовых и развивающихся компаний, действующих в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджана. На данный момент компания предоставляет населению высокоскоростное интернет-подключение на базе фибер-оптической технологии, ADSL-технологии, услугу высококачественного эфирно-кабельного телевидения CONNECT TV и услугу İP-телевидения на базе технологии ОТТ (Over the Top) под брендом NNTV.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev