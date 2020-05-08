В режиме онлайн пройдет мероприятие, посвященное выходу азербайджанских стартапов на внешний рынок
БАКУ /Trend/ - В режиме онлайн 11 мая 2020 года состоится мероприятие Startup Grind Ganja, сообщил Trend в пятницу программный менеджер SUP.VC Тариель Агазаде.
По его словам, в мероприятии примет участие генеральный директор стартап-проекта Whelp Сеймур Расулов.
Расулов, выступив в качестве спикера, поделится с участниками своим опытом и советами на тему выхода азербайджанских стартапов на внешний рынок.
Отметим, что мероприятие пройдет в режиме онлайн на странице стартап-проекта Grind Ganja в соцсети Facebook.
Напомним, что Startup Grind Ganja стало традиционным движением, в котором эксперты делятся своим опытом в области развития стартап-проектов.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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