В режиме онлайн пройдет мероприятие, посвященное выходу азербайджанских стартапов на внешний рынок

БАКУ /Trend/ - В режиме онлайн 11 мая 2020 года состоится мероприятие Startup Grind Ganja, сообщил Trend в пятницу программный менеджер SUP.VC Тариель Агазаде.

По его словам, в мероприятии примет участие генеральный директор стартап-проекта Whelp Сеймур Расулов.

Расулов, выступив в качестве спикера, поделится с участниками своим опытом и советами на тему выхода азербайджанских стартапов на внешний рынок.

Отметим, что мероприятие пройдет в режиме онлайн на странице стартап-проекта Grind Ganja в соцсети Facebook.

Напомним, что Startup Grind Ganja стало традиционным движением, в котором эксперты делятся своим опытом в области развития стартап-проектов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev