Азербайджанская компания внесла вклад в создание инструментария по развёртыванию блокчейна

БАКУ/Trend/ - Партнер цифрового торгового хаба Азербайджана компания B.EST Solutions совместно со Всемирным экономическим форумом (WEF) и более чем 100 организациями запустили инструментарий по развёртыванию системы блокчейн в области поставок сообщили Trend в компании.

По данным источника, инструментарий был выпущен с целью помощи организациям внедрять передовой опыт и избегать дорогостоящих ошибок в начале этапа развертывания путём создания анализа развертываний в реальной жизни и интерактивных инструментов, таких как контрольные списки и электронные таблицы.

Этот инструментарий является отправной точкой для повышения долгосрочной готовности к пандемии, а также скорейшего экономического восстановления под защитой частно-государственного сотрудничества» - отметила руководитель проекта «Блокчейн и цифровая валюта» Надиа Хьюитт.

"Этот инструментарий поможет каждому лучше понять, что такое цифровая идентичность и как сделать его максимально доступной", - отметила участница по созданию инструментария, сопредседатель глобального альянса национальных мобильных идентитетов, основатель и директор компании B.EST Solutions Яна Кримпе.

Также она отметила, что Цифровой торговый хаб Азербайджана является одним из глобальных решений, основанных на государственно-частном партнерстве, который определенно сможет извлечь пользу из этого инструментария. Некоторые его рекомендации уже внедрены.

По словам специалистов, инструментарий подчеркивает важность создания и развития цифровых услуг во всех критически важных секторах, а также в оцифровке существующих услуг. Для повышения конкурентоспособности торговли необходимо использовать цифровые услуги как внутри страны, так и за ее пределами.

Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов

Twitter: agdzhaev