Facebook в первом квартале удалила почти 5 млн экстремистских публикаций

Американская компания Facebook в первые три месяца 2020 года удалила около 4,7 млн публикаций, размещенных в одноименной социальной сети организованными экстремистскими группировками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в отчетности компании, опубликованной во вторник на ее сайте.

По сведениям компании, за аналогичный период прошлого года было удалено 1,6 млн таких публикаций. Помимо этого, специалисты компании удалили 9,6 млн публикаций, содержавших ксенофобские высказывания, в то время как в последнем квартале прошлого года их было не более 5,7 млн. В компании подчеркивают, что рост числа удаленных публикаций связан в первую очередь с улучшением механизмов работы автоматических сервисов, отслеживающих их появление.

В условиях пандемии нового коронавируса сотрудники социальной сети пометили как опасные около 50 млн публикаций, касающихся COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). В начале марте глава Facebook заявил, что социальная сеть удаляет ложную информацию о распространении нового коронавируса и "теории заговоров", а также блокирует рекламные объявления компаний, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. Как ранее заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения Whatsapp и Messenger.