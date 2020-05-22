Услуга ASAN İmza для граждан Азербайджана станет бесплатной (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане гражданам будет бесплатно предоставляться услуга усиленной электронной подписи «Asan Imza с гражданским сертификатом» сроком на три года.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на B.EST Solutions, данное решение было принято компанией совместно с национальным оператором мобильной электронной подписи Asan Imza и партнером Цифрового торгового хаба Азербайджана с целью поддержки достижения намеченной государством цели по вхождению страны в число мировых лидеров по цифровой экономике и благоприятному инвестиционному климату, а также внедрению новейших инноваций и их массовой доступности населению.

Данная услугу станет бесплатной с 20 июня 2020 года.

Комментируя решение, в компании отметили, что принимая во внимание сложившуюся ситуацию c COVID-19, необходим ускоренный темп развития цифровой экономики в Азербайджане и обеспечение широкого доступа граждан к электронным услугам в государственном и частном секторах.

«Asan Imza для граждан поможет получить удалённый доступ к услугам социального страхования, получению пенсионных и социальных пособий, к массовому использованию безналичных платежей, онлайн-кредитованию, услугам нотариусов и т.д. Это в свою очередь повысит прозрачность, сэкономит время и ресурсы, а также избавит граждан от лишней бюрократии», - сказали в B.EST Solutions.

Ранее активация данной услуги была платной и стоила 18 манатов.

Следует отметить, что стоимость услуг Asan Imza - «Бизнес» и «Государственный», предназначенных для предпринимателей и государственных служащих, остаётся неизменной.



Ежемесячная абонентская плата также остается в силе для всех категорий пользователей Asan Imza.

Компания B.EST Solutions работает на рынке Азербайджана более 10 лет, инвестируя все свои ресурсы в развитие цифровой экономики и инновационных решений, интегрировав в систему Asan Imza более 1000 электронных услуг по всей стране на бесплатной основе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова