VC инвестор Фарид Мусаев о нюансах инвестирования в ИТ сектор Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские инвесторы имеют разнонаправленные взгляды на инвестирование стартап-проектов, сказал директор центра INNOLAND Маммад Карим.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на онлайн-мероприятие "Инвестиционные возможности стартап-экосистемы Азербайджана".

По словам VC (venture capital) инвестора Фарида Мусаева, отечественные инвесторы предпочитают вкладывать средства в устойчивые проекты, где риски минимальны, например в недвижимость. Такое инвестирование в нашей стране очень популярно, и поменять такой стереотип мышления отечественных инвесторов будет непросто, полагает он.

"Инвестор, который хочет вложиться в ИТ сектор, должен любить эту сферу. Я считаю, что помимо получения прибыли, инвесторы должны любить инновации, новинки технологий, решений, должны совместно со стартаперами переживать за проекты.

Также я считаю, если инвестор вкладывает в проект лишь с целью заработать, то такой проект и такая инвестиция не всегда удачны", - добавил Мусаев.

Он отметил, что вложения в ИТ-сектор, как и в любой другой, подразумевают риски. По словам Мусаева, также инвесторы, вкладывая средства в ИТ проекты, должны понимать, что такая инвестиция требует определенного времени для получения прибыли и иногда эти сроки в сфере ИТ могут доходить до десяти лет.

Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev