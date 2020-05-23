Экосистема стартап-проектов в Азербайджане успешно развивается

БАКУ/Trend/ - Некоторые азербайджанские стартаперы за последние пять лет с учетом предыдущих ошибок ежегодно создают новые проекты с целью выйти на международные рынки, сказал директор центра INNOLAND Маммад Карим.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на онлайн-мероприятие "Инвестиционные возможности стартап-экосистемы Азербайджана".

По словам VC (venture capital) инвестора Фарида Мусаева, стартаперы для выхода на международный уровень должны в первую очередь заинтересовать местных инвесторов, из-за чего впоследствии проекты начинают развиваться и вызывать доверие у иностранных инвесторов.

Мусаев отметил, что профессиональные инвесторы должны следить за трендами стартап-проектирования по всему миру и не ограничиваться вложениями в проекты в рамках своей страны.

"Я сделал свой обзор по привлекательности проектов в рамках таких стран, как Украина, Турция, Дубай, а также Силиконовой Долины. Я считаю наиболее привлекательным для инвесторов экосистему Силиконовой Долины, так как именно там налажен упрощенный и быстрый процесс развития стартапов.

Фарид Мусаев добавил, что анализ по средним статистическим данным порядка ста стартап-проектов показывает, что инвесторы вкладываются во всего лишь один проект из 30-ти ими рассмотренных. Это опять же показывает, что экосистема стартапов находится не на том уровне, которого хотят видеть инвесторы.

"Экосистема стартапов Азербайджана на сегодняшний день находится на этапе развития. Под ней я подразумеваю наличие ИТ-специалистов, их высокую квалификацию, идейность самих проектов, а также и интерес инвесторов. Отечественная экосистема стартап-проектов активно развивается в данном направлении. У нас есть множество интересных проектов и организаций, которые в дальнейшем могут заинтересовать иностранную аудиторию и инвесторов, а также выйти на международные рынки", - подытожил Мусаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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