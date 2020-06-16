США разрешат своим компаниям работать с Huawei над стандартом связи 5G

Власти Соединенных Штатов намерены внести поправки в введенные ранее запреты для американских компаний на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei Huawei в рамках работы над стандартом мобильной связи пятого поколения 5G, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство торговли США и ряд других госструктур уже утвердили изменения, соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. Источники агентства не пояснили, чем вызвано данное решение вашингтонской администрации.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.