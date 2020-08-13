В США вступил в силу запрет на работу госструктур с использующими продукцию Huawei фирмами

Запрет федеральным госучреждениям США заключать соглашения с компаниями-подрядчиками, которые используют технологии пяти китайских компаний: Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua Technology и Dahua Technology а также их дочерних предприятий, вступил в силу. Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, подтвердил в четверг представитель администрации США высокого ранга.

"Да, федеральный запрет по этим компаниям вступает сегодня [13 августа] в силу", - отметил он.

Любая фирма, пользующаяся услугами или оборудованием внесенных в черный список компаний КНР, больше не сможет продавать свою продукцию или оказывать любого рода услуги правительству США. Однако, согласно законодательству, вашингтонская администрация может выдать временную генеральную лицензию, которая позволит в качестве исключения заключать сделки с соответствующей компанией. Правительство США ежегодно заключает контракты с подрядчиками на сумму более $500 млрд.

Должны были ввести еще два года назад

О введении такого рода ограничений сообщило 11 августа сообщило Административно-бюджетное управление Белого дома. Запрет содержался еще в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Однако американская администрация несколько раз принимала решение отсрочить введение данных ограничений в связи с трудностью их реализации. Аналогичный внутренний запрет еще в июле нынешнего года ввело руководство Пентагона и NASA.

Ранее торговая группа Национальная оборонно-промышленная ассоциация США обратилась к правительству с просьбой не вводить 13 августа запрет, поскольку многие подрядчики в настоящее время борются с экономическими последствиями пандемии нового коронавируса. Кроме того, внесенные в черный список китайские компании являются лидерами на рынке телекоммуникационного оборудования (Huawei и ZTE), оборудования для наблюдения и камер (Dahua и Hikvision), дуплексных радиостанций (Hytera), что затрудняет поиски качественных альтернатив.

Санкции в отношении Huawei и других китайских компаний

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей неоднократно утверждали, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.