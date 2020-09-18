COVID-19 повлиял на усиление IT-сегмента, мобильного банкинга в Казахстане
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В Азербайджане стартовал дополнительный этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей
"Контракт века" занял особое место среди самых грандиозных событий новейшей истории Азербайджана - вице-премьер
Смягчение меры пресечения для Тофига Ягублу — очередное проявление гуманного отношения государства к гражданину — зампред партии
Казахстан включил Азербайджан в число стран, авиапассажиры из которых подлежат наименее строгим ограничениям
В Азербайджане в текущем году были реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков - председатель правления Центробанка
Пенитенциарная служба: Суд проявил гуманность в отношении Тофига Ягублу, заменив меру пресечения на домашний арест
BMB Trade Group разрабатывает проект животноводческого комплекса по немецким технологиям в Узбекистане
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" (ФОТО)
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)
Обсуждаемый в Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности — депутат
В Азербайджане будут предприняты серьёзные шаги по предотвращению случаев злоупотребления в связи с присвоением почетных званий
Мы спросим с армянских террористов за массовые убийства, совершенные в Ханкенди - Азербайджанская община Нагорного Карабаха (ФОТО)
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)
В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных