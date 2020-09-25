COVID-19 повлиял на усиление IT-сегмента, мобильного банкинга в Казахстане

БАКУ /Trend/ - На финансовом рынке Казахстана под влиянием пандемии COVID-19 наблюдался ориентир на усиление IT-сегмента и функциональных возможностей интернет- и мобильного банкинга, сообщили Trend в Национальном банке Казахстана.

По словам представителя банка, в Казахстане во время введения карантинных мероприятий появилась необходимость в развитии дистанционных сервисов, в том числе в банковской сфере.

"В свою очередь, в целях способствования переходу рынка на удаленное обслуживание клиентов (при открытии счетов, выпуске платежных карточек и др.) Национальным Банком в апреле в пилотном режиме был осуществлен запуск системы удаленной идентификации банковских клиентов. Основой данной системы являлось использование биометрических инструментов идентификации граждан", - сказали в банке.

Также, отметили в банке, в целях развития национальной инфраструктуры финансового рынка и создания условий для развития рынка финансовых технологий Правлением Национального Банка Казахстана принято Постановление "Об утверждении Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы".

"Данное постановление включает в себя описание глобальных трендов и предпосылок в сфере развития цифровых финансовых услуг, цели и ключевые приоритеты в области финансовых технологий, стратегические инициативы и подходы к их реализации", - сказали в банке.

По словам представителя банка, на данный момент на казахстанском рынке сохраняется положительная динамика развития безналичных платежей.

"За последние четыре года объем безналичных операций вырос в 10 раз и за январь-июль текущего года составил 15,7 триллиона тенге (37,1 миллиарда долларов)", - сказали в банке, уточнив, что после введения карантина в стране в апреле было замечено снижение объемов безналичных операций на 18 процентов.

"Однако уже в мае наблюдался рост данного показателя на 33 процента. В целом, объем операций, проведенных за период март-июль 2020 года, составил 12,2 триллиона тенге (28,8 миллиарда долларов) и превысил аналогичный показатель аналогичного периода 2019 года более чем в два раза", - сказали в банке.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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