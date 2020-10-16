В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в пятницу в некоторых странах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 27% испытывают проблемы с приложением для устройств iPhone и iPad, 12% - с приложением для операционной системы Android.