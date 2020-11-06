Azercell дарит 50 GB интернета в течение 3-x месяцев абонентам, купившим iPhone 12 и iPhone 12 Pro

БАКУ/Trend/ - Самые производительные телефоны в мире iPhone 12 и iPhone 12 Pro уже в продаже в магазинах Azercell Эксклюзив! Azercell в очередной раз радует любителей iPhone и предоставляет уникальную возможность ощутить невероятную скорость интернета посредством смартфонов нового поколения бренда Apple в самой высококачественной сети 4G в стране. Каждому абоненту, приобретающему смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, лидирующий мобильный оператор дарит 3-х месячную подписку на интернет-пакет объёмом в 50 GB.

Напомним, что провайдер цифровых решений в стране ООО “Azercell Telekom”, является эксклюзивным телеком-партнером Apple в Азербайджане. Последние модели смартфонов iPhone, сочетающие в себе самые передовые технологии и простоту использования, оснащены чипом A14, LiDAR сканером, обогащенной функциональностью и большим экраном.

Откройте для себя неограниченные возможности новых смартфонов iPhone с Azercell!

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(Редактор: Наталья Кочнева)