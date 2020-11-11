Azercell делится радостью победы с соотечественниками! (ВИДЕО)

День Победы - 10 ноября 2020 года - навсегда запечатлится в памяти азербайджанского народа. Славная Азербайджанская армия под руководством Президента Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, положила конец 30-летней тоске по неотъемлемой части Родины - Карабаху. «Azercell Telecom» искренне поздравляет весь азербайджанский народ с этим грандиозным днем, открывшим новую страницу в истории нашей страны!

В настоящее время основной задачей «Azercell Telecom» является расширение сети 4G на территориях, наконец-то, полностью восстановивших свои позиции на карте нашей Родины, и обеспечение самым скоростным мобильным интернетом и современными коммуникационными услугами населения, возвращающегося в свои родные края.

Следует отметить, что несмотря на усиленный и напряженный режим работы мобильного оператора за более чем месяц боевых действий на фронте, качество абонентских услуг Azecell по всем каналам было сохранено на высоком уровне. Согласно последним отчетным данным, уровень рейтинга ответов на заявки, поступившие через различные онлайн-каналы оператора за этот период времени, достиг 100% показателя.

В знак солидарности с нашей доблестной армией и поддержки высокого победного духа среди сограждан, а также в дань уважения к богатому наследию Карабахской культуры, мобильным оператором Azercell была проведена социально-коммуникационная кампания под лозунгом #gəlirik, вызвавшая широкий резонанс в медиа пространстве. Видео-ролик кампании #gəlirik, посвященный Шуше, стал самым популярным (более 110 тысяч реакций) и самым репостированным (более 11 тысяч репостов) видео в социальных сетях среди корпоративных брендов по Азербайджану: https://www.facebook.com/azercell/posts/10158193722528303

Отметим, что с первых дней начала боевых действий, компания Azercell перечислила 1 миллион манатов в Фонд Помощи Вооруженным Силам Азербайджана. Кроме того, Компания оказала коммуникационную поддержку всем сотрудникам СМИ, командированным во фронтовые регионы, а также жителям городов Барда и Гянджа, подвергшихся провокационным воздушным атакам врага.

«Azercell Telecom» будет и впредь прилагать все усилия для поддержки благосостояния и социально-экономического развития страны, а также построения безупречной связи во всех уголках нашей Родины.

С победой нас!

Карабах — это Азербайджан!

(Редактор: Наталья Кочнева)