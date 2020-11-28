Азербайджан и Россия укрепляют двустороннее сотрудничество в сфере инновационного развития и цифровой экономики

БАКУ /Trend/ - Планируется расширение двустороннего сотрудничества в сфере инновационного развития и цифровой экономики, которые будут зафиксированы уже в шестой по счету "дорожной карте" между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщил Trend торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, в ходе официального визита в Российскую Федерацию Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в ноябре 2019 года достигнуты договоренности о расширении двустороннего сотрудничества в сфере инновационного развития и цифровой экономики.

"Проект дорожной карты проходит все необходимые процедуры согласования и будет подписан по их завершению сопредседателями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, вице-премьерами Правительств наших стран Алексеем Оверчуком и Шахином Мустафаевым", - заявил Мирсаяпов.

Торговый представитель подчеркнул, что среди практических мер, предложенных в эту дорожную карту, стоит отметить создание экспертной рабочей группы в сферах инновационного развития и цифровой экономики, разработку Плана мероприятий взаимодействия Фонда "Сколково" с инновационной и предпринимательской инфраструктурой Азербайджана, реализацию совместных образовательных проектов.

"Выполнение данных задач позволит вывести наше сотрудничество в IT-сфере на качественно новый уровень", - подытожил торгпред.

Напомним, что Азербайджан и Россия подписали программы сотрудничества в сферах АПК и туризма, рассчитанные на 2020-2022 годы. Документы подписаны по итогам заседания 9 декабря 2019 года в Баку азербайджано-российской межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству. В частности, стороны подписали Программу сотрудничества в сфере АПК на 2020-2022 годы. Документы подписали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva